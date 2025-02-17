Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DVA làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DVA
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DVA

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 145 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tìm hiểu và nghiên cứu các sản phẩm/dịch của Công ty và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO hợp lý
Phối hợp với phòng kỹ thuật để lập kế hoặc và triển khai nội dung cho website chuẩn SEO Phối hợp với phòng Nội dung để thực hiện viết bài chuẩn SEO
Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cho SEO liên tục cập nhật các kiến thức mới nhất về SEO, sử dụng các công cụ để đẩy mạnh kết quả SEO
Có khả năng phân tích và audit On-page định kỳ tuần/tháng.
Có kiến thức trong việc chọn lọc website để xây dựng backlink.
Có kiến thức cơ bản để chỉnh sửa Technical website mã nguồn Worldpress (htms, css...)
Theo dõi, đánh giá, giám sát các kết quả SEO Báo cáo kết quả cho cấp trên và đưa ra hướng đi phù hợp
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm đẩy các từ khóa lên top mang lại chuyển đổi performance tốt ở các lĩnh vực (thẩm mỹ viện, bệnh viện, nha khoa, giáo dục, etc....)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành CNTT, Marketing, Truyền thông,...
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về SEO, chuyển đổi, đã từng tự lên kế hoạch SEO
Nhạy bén với con số, thường xuyên làm các công việc việc tối ưu
Khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Trung thực, chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DVA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường dân chủ để mọi thành viên phát triển được thế mạnh của bản thân.
Lương 12tr - 15tr
Môi trường tiên tiến để mỗi cá nhân học hỏi được những kiến thức chuyên sâu.
Chế độ thưởng theo mức độ đóng góp và hiệu quả làm việc.
Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DVA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 366A4 KĐT Land Garden Hills Đường, Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

