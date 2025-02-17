Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DVA làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 145 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Tìm hiểu và nghiên cứu các sản phẩm/dịch của Công ty và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO hợp lý

Phối hợp với phòng kỹ thuật để lập kế hoặc và triển khai nội dung cho website chuẩn SEO Phối hợp với phòng Nội dung để thực hiện viết bài chuẩn SEO

Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cho SEO liên tục cập nhật các kiến thức mới nhất về SEO, sử dụng các công cụ để đẩy mạnh kết quả SEO

Có khả năng phân tích và audit On-page định kỳ tuần/tháng.

Có kiến thức trong việc chọn lọc website để xây dựng backlink.

Có kiến thức cơ bản để chỉnh sửa Technical website mã nguồn Worldpress (htms, css...)

Theo dõi, đánh giá, giám sát các kết quả SEO Báo cáo kết quả cho cấp trên và đưa ra hướng đi phù hợp

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm đẩy các từ khóa lên top mang lại chuyển đổi performance tốt ở các lĩnh vực (thẩm mỹ viện, bệnh viện, nha khoa, giáo dục, etc....)

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành CNTT, Marketing, Truyền thông,...

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về SEO, chuyển đổi, đã từng tự lên kế hoạch SEO

Nhạy bén với con số, thường xuyên làm các công việc việc tối ưu

Khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Trung thực, chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi

Môi trường dân chủ để mọi thành viên phát triển được thế mạnh của bản thân.

Lương 12tr - 15tr

Môi trường tiên tiến để mỗi cá nhân học hỏi được những kiến thức chuyên sâu.

Chế độ thưởng theo mức độ đóng góp và hiệu quả làm việc.

Du lịch hàng năm.

