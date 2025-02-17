Tuyển Nhân viên kinh doanh Thai Le Trading And Manufacturing Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 34 Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh - 431A, khu phố Nguyễn Trãi, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, T. Bình Dương, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Công ty Thái Lê - Chuyên về ván gỗ, cần tuyển nhân viên thị trường biết tiếng trung

Đi thị trường chào sản phẩm của cty

Lên Đơn (PO) đối chiếu công nợi và chiếu công nợ và cung cấp chứng từ nếu khách yêu cầu

Tham gia các công việc kinh doanh chung của BP Kinh Doanh

Tham gia các ký triển lãm, Quản bá sản phẩm mới

Các Công việc hành Chính Khác theo yêu cầu của Giám Đốc Kinh Doanh

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh...

- Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc

- Có kỹ năng làm việc độc lập tốt

- Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

- Nhanh nhẹn tự tin, đam mê kinh doanh, cầu tiến, tinh thần trách nhiệm.

- Có khả năng đi công tác, đi thị trường, sức khoẻ tốt,

Tại Thai Le Trading And Manufacturing Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13

- BHXH, BHYT, BHTN

- Trợ cấp tiền cơm

- Trợ cấp tiền xăng

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện,

- Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thai Le Trading And Manufacturing Co.,ltd

