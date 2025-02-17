Tuyển Nhân viên kinh doanh Thai Le Trading And Manufacturing Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Thai Le Trading And Manufacturing Co.,ltd
- Hồ Chí Minh:
- 34 Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh
- 431A, khu phố Nguyễn Trãi, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, T. Bình Dương, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Công ty Thái Lê - Chuyên về ván gỗ, cần tuyển nhân viên thị trường biết tiếng trung
Đi thị trường chào sản phẩm của cty
Lên Đơn (PO) đối chiếu công nợi và chiếu công nợ và cung cấp chứng từ nếu khách yêu cầu
Tham gia các công việc kinh doanh chung của BP Kinh Doanh
Tham gia các ký triển lãm, Quản bá sản phẩm mới
Các Công việc hành Chính Khác theo yêu cầu của Giám Đốc Kinh Doanh
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc
- Có kỹ năng làm việc độc lập tốt
- Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
- Nhanh nhẹn tự tin, đam mê kinh doanh, cầu tiến, tinh thần trách nhiệm.
- Có khả năng đi công tác, đi thị trường, sức khoẻ tốt,
Tại Thai Le Trading And Manufacturing Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH, BHYT, BHTN
- Trợ cấp tiền cơm
- Trợ cấp tiền xăng
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện,
- Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thai Le Trading And Manufacturing Co.,ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI