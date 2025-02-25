Tuyển Kế toán bán hàng Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Từ 10 Triệu

Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô J

- 5

- 1 đường D3a

- N3, khu công nghiệp Hựu Thạnh, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Lập hóa đơn GTGT, hoá đơn bán hàng: lập và cập nhật thông tin chi tiết trên hoá đơn, bao gồm số lượng sản phẩm, đơn giá, thuế GTGT và giá trị đơn hàng.
Kiểm tra hạn mức, đơn giá, quá hạn và xác nhận phiếu bán hàng.
Cảnh báo các đơn hàng/ khách hàng vượt hạn mức, quá thời gian công nợ.
Kiểm tra các biểu mẫu, số lượng, giá trị hàng trước khi Phòng KD đưa cho khách hàng: đối chiếu công nợ, đề nghị thanh toán.
Cuối ngày lập bảng kê chi tiết các hoá đơn bán hàng đã xuất trong ngày.
Cuối tháng lập báo cáo tình hình bán hàng theo ngành/vùng miền/khách hàng.
Báo cáo tuổi nợ, quá hạn của khách hàng.
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán bán hàng/kho từ 3 năm
Thành thạo Excel, phần mềm kế toán
Trung thực, cẩn thận, hòa đồng

Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (10tr trở lên)
Thưởng và các chế độ phúc lợi, ưu đãi: Theo quy định của Công ty.
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc.
Công ty có chỗ ở cho CBCNV, phụ cấp ăn trưa tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 tháp B tòa nhà Sông Đà số 18 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

