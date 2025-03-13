Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc làm việc tại Long An thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc làm việc tại Long An thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- ấp 2, Bình Thành, Đức Huệ, Long An, Huyện Đức Huệ

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng.
Chuyển thông tin xuất, nhập vật tư tới các bộ phận liên quan
Cập nhật, theo dõi việc giao nhận hóa đơn
Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền và tình hình công nợ của khách hàng.
Lên kế hoạch thu công nợ và liên hệ với khách hàng.
Chủ động nhắc nhở thanh toán công nợ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: trung cấp, cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính
Giới tính: không yêu cầu
Kinh nghiệm 1-2 năm
Ưu tiên thành thạo phần mềm quản lý bán hàng
Tinh thần ham học hỏi

Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đầy đủ theo quy định
Lương (lương cơ bản+hoa hồng+thưởng), thưởng tháng 13...
Thời gian làm việc: 7h30-17h00 từ thứ 2- thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc

Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 9, Khu phố Dư Khánh, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

