Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc làm việc tại Long An thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - ấp 2, Bình Thành, Đức Huệ, Long An, Huyện Đức Huệ

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng.

Chuyển thông tin xuất, nhập vật tư tới các bộ phận liên quan

Cập nhật, theo dõi việc giao nhận hóa đơn

Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền và tình hình công nợ của khách hàng.

Lên kế hoạch thu công nợ và liên hệ với khách hàng.

Chủ động nhắc nhở thanh toán công nợ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: trung cấp, cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính

Giới tính: không yêu cầu

Kinh nghiệm 1-2 năm

Ưu tiên thành thạo phần mềm quản lý bán hàng

Tinh thần ham học hỏi

Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đầy đủ theo quy định

Lương (lương cơ bản+hoa hồng+thưởng), thưởng tháng 13...

Thời gian làm việc: 7h30-17h00 từ thứ 2- thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc

