Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc làm việc tại Long An thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- ấp 2, Bình Thành, Đức Huệ, Long An, Huyện Đức Huệ
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng.
Chuyển thông tin xuất, nhập vật tư tới các bộ phận liên quan
Cập nhật, theo dõi việc giao nhận hóa đơn
Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền và tình hình công nợ của khách hàng.
Lên kế hoạch thu công nợ và liên hệ với khách hàng.
Chủ động nhắc nhở thanh toán công nợ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: trung cấp, cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính
Giới tính: không yêu cầu
Kinh nghiệm 1-2 năm
Ưu tiên thành thạo phần mềm quản lý bán hàng
Tinh thần ham học hỏi
Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đầy đủ theo quy định
Lương (lương cơ bản+hoa hồng+thưởng), thưởng tháng 13...
Thời gian làm việc: 7h30-17h00 từ thứ 2- thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
