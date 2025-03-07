Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Phú Thọ làm việc tại Quảng Nam thu nhập Đến 10 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Phú Thọ làm việc tại Quảng Nam thu nhập Đến 10 Triệu

Công Ty TNHH Phú Thọ
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty TNHH Phú Thọ

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Phú Thọ

Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam:

- Khối 7B, Phường Điện Nam Đông, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, Thị xã Điện Bàn

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Đến 10 Triệu

- Kiểm tra chứng từ trước khi lập thủ tục thu, chi
- Lập phiếu thu, phiếu chi làm căn cứ cho quỹ thu, chi tiền kịp thời, chính xác và theo đúng quy định.
- Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ.
- Theo dõi, đối chiếu kiểm tra tồn quỹ tiền mặt giữa báo cáo quỹ với kế toán tổng hợp.
- Lập lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên Đại Học Kinh Tế
- Sinh viên mới ra trường hoặc có kinh nghiệm
- Sử dụng thành thạo word, Excel.

Tại Công Ty TNHH Phú Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoải thuận theo năng lực (Lên đến 10 triệu)
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
- Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty để phát huy tối đa năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phú Thọ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phú Thọ

Công Ty TNHH Phú Thọ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khối 7B, Phường Điện Nam Đông, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

