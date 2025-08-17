Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 285 CMT8, P.12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu công nợ khách hàng

Hạch toán chi tiết cho mỗi đối tượng phải thu, từng khoản nợ và những lần thanh toán

Tính số công nợ phát sinh mỗi tháng và lập giấy báo thanh toán công nợ

Lập báo cáo và theo dõi số dư công nợ của công ty theo mỗi đối tượng định kỳ hoặc đột xuất hoặc là định kỳ theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp kế toán (Trung cấp trở lên)

Có kinh nghiệm mảng KT Công Nợ

Chăm chỉ, chịu khó, gắn bó lâu dài

Biết hạch toán, làm báo cáo

Vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, 14 (1-2 tháng lương)

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Tham gia BHXH trên toàn bộ lương, 2 tháng thử việc nhận 100% lương

Du lịch hàng năm cùng công ty

Tham gia các khóa đào tạo online, offline: Tiếng Anh, Excel, data,..

Bảo hiểm sức khỏe 24/7 (miễn phí)

