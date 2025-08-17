Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 285 CMT8, P.12, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Kiểm tra, đối chiếu công nợ khách hàng
Hạch toán chi tiết cho mỗi đối tượng phải thu, từng khoản nợ và những lần thanh toán
Tính số công nợ phát sinh mỗi tháng và lập giấy báo thanh toán công nợ
Lập báo cáo và theo dõi số dư công nợ của công ty theo mỗi đối tượng định kỳ hoặc đột xuất hoặc là định kỳ theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp kế toán (Trung cấp trở lên)
Có kinh nghiệm mảng KT Công Nợ
Chăm chỉ, chịu khó, gắn bó lâu dài
Biết hạch toán, làm báo cáo
Vi tính văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, 14 (1-2 tháng lương)
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia BHXH trên toàn bộ lương, 2 tháng thử việc nhận 100% lương
Du lịch hàng năm cùng công ty
Tham gia các khóa đào tạo online, offline: Tiếng Anh, Excel, data,..
Bảo hiểm sức khỏe 24/7 (miễn phí)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
