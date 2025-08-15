Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Toyota, 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý công nợ khách hàng
- Theo dõi đến hạn hợp đồng, đảm bảo thanh toán đúng hạn theo hợp đồng
- Kiểm soát số dư công nợ theo đối tượng
- Tập hợp chứng từ và đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, chuẩn bị hồ sơ thanh toán theo quy trình
- Các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học - Cao đẳng chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán
- Mới tốt nghiệp hoặc ít hơn 1 năm kinh nghiệm
- Chịu khó học hỏi và có trách nhiệm trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
