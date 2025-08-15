Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Toyota, 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý công nợ khách hàng

- Theo dõi đến hạn hợp đồng, đảm bảo thanh toán đúng hạn theo hợp đồng

- Kiểm soát số dư công nợ theo đối tượng

- Tập hợp chứng từ và đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, chuẩn bị hồ sơ thanh toán theo quy trình

- Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học - Cao đẳng chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán

- Mới tốt nghiệp hoặc ít hơn 1 năm kinh nghiệm

- Chịu khó học hỏi và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

