Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, tòa nhà VP Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ bộ phận kinh doanh
2. Trao đổi với khách hàng (KH) để lập hợp đồng mua bán hoặc xác nhận đặt hàng với KH.
3. Gửi bộ phận xuất nhập khẩu (XNK) công ty đặt hàng nước ngoài hoặc mua hàng trong nước.
4. Luôn trao đổi với KH, XNK, kinh doanh ... để xử lý các vấn đề phát sinh.
5. Luôn hiểu kỹ hợp đồng và bám chặt hợp đồng để thực hiện.
6. Xuất hóa đơn VAT cho KH , làm theo hợp đồng đã ký.
7. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng và ban Giám đốc Công ty;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành kinh tế.
2. Có từ 2 - 6 năm chuyên làm công nợ và theo dõi đơn hàng , hợp đồng tương tự .
3. Có kinh nghiệm làm các hợp đồng mua bán, những hơp đồng yêu cầu bảo lãnh ngân hàng, Các chế tài phạt trong hợp đồng, hiểu biết các rủi ro trong hợp đồng mua bán …
4. Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán với đối tác, khách hàng.
5. Có kỹ năng máy tính tốt, đặc biệt là Excell (các hàm của Excell), các phần mềm khác / MISA.
6. Nếu biết tiếng Anh là một lợi thế.
7. Ưu tiên biết về kế toán.

Tại Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam

Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: + Tại Hà nội : BCE Vietnam – Tầng 10, tòa nhà LICOGI13, 164 Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội. + Tại TP Hồ Chí Minh: BCE Vietnam , 49/3 Đường Hoàng Dư Khương, P12, Q.10, TP HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

