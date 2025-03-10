Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VTS làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VTS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Phước:
- 19 đường 37, Khu Đô Thị, P. Hiệp Bình Phước
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý, theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp.
Đối chiếu, kiểm tra và thu hồi công nợ theo định kỳ.
Hỗ trợ làm báo cáo công nợ và các công việc liên quan.
Chủ động công tác khi có yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VTS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực.
Hỗ trợ đào tạo và phát triển chuyên môn.
Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
