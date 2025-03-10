Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VTS làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VTS
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VTS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- 19 đường 37, Khu Đô Thị, P. Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp.
Đối chiếu, kiểm tra và thu hồi công nợ theo định kỳ.
Hỗ trợ làm báo cáo công nợ và các công việc liên quan.
Chủ động công tác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VTS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.
Hỗ trợ đào tạo và phát triển chuyên môn.
Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VTS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 17-19 Đường 37, Khu nhà ở Đông Nam, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

