Tuyển Kế toán dự án Công ty TNHH ĐT XD TM DV Đại Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Kiểm tra các bản vẽ, số lượng đảm bảo tính chính xác;

Bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng cơ bản, dự toán thi công công trình;

Lập hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thực hiện công tác thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng;

Theo dõi và cập nhật khối lượng của dự án trong quá trình thiết kế và thi công, làm dự toán phát sinh;

Hỗ trợ và phối hợp với phòng cung ứng làm việc cùng các nhà thầu phụ (nếu có) để có cách tính dự toán và mức dự toán thi công cho phù hợp.

Thường xuyên cập nhật số liệu, đơn giá xây dựng hiện hành;

Hỗ trợ bộ phận giám sát xác nhận, nghiệm thu các công việc;

Thực hiện thanh quyết toán công trình, lưu hồ sơ theo quy định;