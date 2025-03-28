Tuyển Kế toán dự án Công ty TNHH ĐT XD TM DV Đại Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Tuyển Kế toán dự án Công ty TNHH ĐT XD TM DV Đại Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Công ty TNHH ĐT XD TM DV Đại Long
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Công ty TNHH ĐT XD TM DV Đại Long

Kế toán dự án

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại Công ty TNHH ĐT XD TM DV Đại Long

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số G23 Đường D3, Khu Tái định cư 10 Ha, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Kiểm tra các bản vẽ, số lượng đảm bảo tính chính xác;
Bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng cơ bản, dự toán thi công công trình;
Lập hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thực hiện công tác thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng;
Theo dõi và cập nhật khối lượng của dự án trong quá trình thiết kế và thi công, làm dự toán phát sinh;
Hỗ trợ và phối hợp với phòng cung ứng làm việc cùng các nhà thầu phụ (nếu có) để có cách tính dự toán và mức dự toán thi công cho phù hợp.
Thường xuyên cập nhật số liệu, đơn giá xây dựng hiện hành;
Hỗ trợ bộ phận giám sát xác nhận, nghiệm thu các công việc;
Thực hiện thanh quyết toán công trình, lưu hồ sơ theo quy định;

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH ĐT XD TM DV Đại Long Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ĐT XD TM DV Đại Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ĐT XD TM DV Đại Long

Công ty TNHH ĐT XD TM DV Đại Long

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 863 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-du-an-thu-nhap-18tr-22tr-thang-tai-ho-chi-minh-job344592
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 30/07/2025
Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Savills Vietnam
Tuyển Kế toán dự án Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Savills Vietnam
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần 9Pay
Tuyển Kế toán dự án Công ty Cổ phần 9Pay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần 9Pay
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Kế toán dự án Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spring Auteurs
Tuyển Kế toán dự án Spring Auteurs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Spring Auteurs
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông
Tuyển Kế toán dự án Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
Tuyển Kế toán dự án Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nam Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 30/07/2025
Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Savills Vietnam
Tuyển Kế toán dự án Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Savills Vietnam
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần 9Pay
Tuyển Kế toán dự án Công ty Cổ phần 9Pay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần 9Pay
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Kế toán dự án Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spring Auteurs
Tuyển Kế toán dự án Spring Auteurs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Spring Auteurs
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông
Tuyển Kế toán dự án Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
Tuyển Kế toán dự án Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nam Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán dự án Công ty TNHH Baris Arch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty TNHH Baris Arch
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán dự án Công ty TNHH J.G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH J.G
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán dự án Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TOÀN CẦU PWT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TOÀN CẦU PWT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán dự án Công Ty TNHH Kiến Trúc Ngôi Nhà Độc Đáo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kiến Trúc Ngôi Nhà Độc Đáo
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán dự án Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán dự án Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Inpos
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROTUS STAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROTUS STAR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán dự án Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán dự án Công ty TNHH ĐT XD TM DV Đại Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu Công ty TNHH ĐT XD TM DV Đại Long
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán dự án Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Phúc
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán dự án Spring Auteurs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Spring Auteurs
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán dự án Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu Công Ty TNHH Alpha Plus
Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán dự án Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Savills Vietnam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm