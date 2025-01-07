Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà Tower 1 số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán kho

- Triển khai nghiệp vụ kế toán, quản lý nhập - xuất - tồn kho tại Cửa hàng

- Kiểm soát, hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ điều chuyển hàng giữa các Cửa hàng trong hệ thống vào phần mềm kế toán.

- Kiểm kê và lập báo cáo kiểm kê vật tư, nguyên liệu tại Cửa hàng định kỳ (tháng, quý, năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu. Làm rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu theo dõi trên phần mềm kế toán với số liệu kiểm kê thực tế (nếu có) và xử lý kịp thời theo đúng quy định; xác định vật tư, nguyên liệu kém phẩm chất, không còn nhu cầu sử dụng và đề xuất phương án xử lý kịp thời.

Thực hiện chế độ lập, báo cáo số liệu nhập, xuất, tồn Kho Cửa hàng:

- Lập, gửi báo cáo nhập - xuất - tồn Kho Cửa hàng định kỳ (hàng tháng) hoặc theo yêu cầu phục vụ cho công tác quản trị.

- Lập, gửi báo cáo tình hình thực hiện định mức, hủy đồ, giá vốn vật tư, nguyên liệu xuất cho Cửa hàng định kỳ (hàng tháng) hoặc theo yêu cầu phục vụ cho công tác quản trị.

- Hỗ trợ các Cửa hàng chuẩn bị giấy tờ phục vụ công tác tiếp các đoàn kiểm tra tại Cửa hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán, tài chính...

- Nắm vững và hiểu biết về nghiệp vụ kế toán.

- Trung thực, chịu khó, nắm bắt công việc nhanh

- Tạo dựng môi trường làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : rank gross 11-12tr + Phụ cấp

- Được tham gia vào môi trường trẻ năng động

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc; thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng lương thứ 13, teambuilding hàng năm;

- Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7, đi làm 2 thứ 7/tháng và chủ nhật, lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM

