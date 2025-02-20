Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô C5 - 2, KCN Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, xã Hồng Phong, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Kiểm tra, rà soát phiếu nhập, xuất, lập phiếu nhập, xuất kho

Báo cáo hàng tồn kho lâu ngày, hàng NG

Lên báo cáo kiểm kê

Lưu trữ hồ sơ và giải trình khi có yêu cầu

Một số công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương

Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

Chịu được áp lực công việc

Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định (từ 10tr trở lên tùy theo kinh nghiệm và năng lực chuyên môn).

Làm việc lâu dài tại công ty.

Tham gia các phong trào hoạt động của công ty (du lịch, sinh nhật, Công đoàn...)

Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành ( BHYT, BHXH, BHTN...).

Các chế độ đãi ngộ theo quy chế của Công ty, (thưởng tháng lương thứ 13, quà các ngày lễ tết, sinh nhật.hiếu, hỉ, nghỉ phép..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM

