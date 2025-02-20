Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô C5
- 2, KCN Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ
- Cát Hải, xã Hồng Phong, An Dương, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Kiểm tra, rà soát phiếu nhập, xuất, lập phiếu nhập, xuất kho
Báo cáo hàng tồn kho lâu ngày, hàng NG
Lên báo cáo kiểm kê
Lưu trữ hồ sơ và giải trình khi có yêu cầu
Một số công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán
Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương
Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
Chịu được áp lực công việc
Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định (từ 10tr trở lên tùy theo kinh nghiệm và năng lực chuyên môn).
Làm việc lâu dài tại công ty.
Tham gia các phong trào hoạt động của công ty (du lịch, sinh nhật, Công đoàn...)
Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành ( BHYT, BHXH, BHTN...).
Các chế độ đãi ngộ theo quy chế của Công ty, (thưởng tháng lương thứ 13, quà các ngày lễ tết, sinh nhật.hiếu, hỉ, nghỉ phép..)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM
