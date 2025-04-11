Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TỔ HỢP CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG VIỆT HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD

A. Kế toán ngân hàng

1. Lập UNC/ Bảng kê và trình duyệt lệnh chỉ để thanh toán công nợ đến hạn.

2. Lập, trình ký hồ sơ thanh toán quốc tế, hồ sơ vay.

3. Nhận giấy nộp tiền đã phê duyệt => scan gửi mail cho ngân hàng thực hiện lệnh nộp tiền vào NSNN.

4. Theo dõi việc thực hiện thanh toán tại ngân hàng để kịp thời phát hiện và xử lý tránh những chậm trễ phát sinh do lỗi trong quá trình ngân hàng thực hiện lệnh thanh toán.

5. Kiểm soát, lưu giữ chứng từ gốc chuyển đi và nhận lại bản hoàn thiện từ ngân hàng

6. Công việc khác: mở tài khoản, đổi thông tin, đăng kí mới... tài khoản ngân hàng... ... theo yêu cầu

7. Hạch toán số phụ ngân hàng; chốt số dư tài khoản ngân hàng theo ngày/tháng/năm.

8. Hạch toán các khoản vay, các khoản giải ngân,

9. Tỉnh, hạch toán lãi vay với ngân hàng

10. Tình, hạch toán lãi vay tiền gửi ngân hàng.

11. Bổ sung tài sản vào ngân hàng; mua bảo hiểm HTK các ngân hàng

12. Cập nhật, theo dõi các khoản ký cược, ký quỹ tại các Ngân hàng (244)

13. Lấy phiếu chứng nhận xuất xưởng tại ngân hàng và theo dõi xóa chấp tài sản thế chấp tại ngân hàng (nếu có)

B. Kế toán thanh toán quốc tế