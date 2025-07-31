Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Ferroli Asean làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Ferroli Asean
- Hà Nội: Lô CN7, KCN Thạch Thất – Quốc Oai, Thạch Thất , Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 600 - 1 USD
- Tìm kiếm các khách hàng, đối tác nước ngoài để mở rộng thị trường. Chăm sóc khách hàng và liên hệ với các khách hàng mục tiêu.
- Quản lý gian hàng trên sàn thương mại điện tử quốc tế.
- Nghiên cứu thị trường, đàm phán để chốt các đơn hàng, tạo hợp đồng. Theo dõi việc mở thanh toán quốc tế và triển khai đóng hàng.
- Theo dõi và cập nhật thông tin triển khai thị trường của khách hàng.
- Theo dõi tiến độ hàng di chuyển, xử lý các phản hồi, thắc mắc từ khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.
- Làm hồ sơ chứng từ cho hàng xuất, khai báo hải quan, xin chứng nhận CO
Với Mức Lương 600 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức về xuất khẩu
- Kỹ năng bán hàng, kỹ năng quản lý, đàm phán, thuyết phục tốt. Nhanh nhẹn, nhiệt tình.
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, ưu tiên có thêm các ngoại ngữ khác.
Tại Công ty TNHH Ferroli Asean Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ferroli Asean
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
