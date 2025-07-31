Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Ferroli Asean làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD

- Tìm kiếm các khách hàng, đối tác nước ngoài để mở rộng thị trường. Chăm sóc khách hàng và liên hệ với các khách hàng mục tiêu.

- Quản lý gian hàng trên sàn thương mại điện tử quốc tế.

- Nghiên cứu thị trường, đàm phán để chốt các đơn hàng, tạo hợp đồng. Theo dõi việc mở thanh toán quốc tế và triển khai đóng hàng.

- Theo dõi và cập nhật thông tin triển khai thị trường của khách hàng.

- Theo dõi tiến độ hàng di chuyển, xử lý các phản hồi, thắc mắc từ khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.

- Làm hồ sơ chứng từ cho hàng xuất, khai báo hải quan, xin chứng nhận CO