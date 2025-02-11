Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed) làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 500 USD

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed)
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed)

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed)

Mức lương
350 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: L7

- 23 khu đô thị mới Đại Kim ( sau ĐH Thăng Long), Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 350 - 500 USD

Công ty TBYT Thái Sơn - cung cấp vật tư tiêu hao, thiết bị y tế cho Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn và Nhà Giặt của bệnh viện, có nhu cầu tuyển dụng 01 kế toán nội bộ với mô tả công việc như sau:
• Thiết lập ủy nhiệm chi, séc nạp – rút tiền, ghi nhận số liệu vào sổ, đối chiếu thông tin giữa sổ phụ và bút toán vào cuối tháng để quản lý tài khoản của công ty tại ngân hàng.
• Làm hồ sơ vay, hồ sơ bảo lãnh, các hồ sơ giao dịch khác với ngân hàng…
• Sắp xếp, lưu giữ chứng từ nội bộ khoa học, đảm bảo tìm kiếm dễ dàng khi cần đến.
• Phát hành, kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ của chứng từ nội bộ.
• Hạch toán chứng từ nội bộ theo quy định.
• Phối hợp với nhân viên kế toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
• Lập báo cáo để nộp lên cấp trên theo quý, tháng, tuần hoặc đột xuất.
• Thống kê số liệu tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
• Các công việc khác theo sự phân công của quản lý và Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 350 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed)

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn L7-23 Khu đô thị mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội( ngay sau ĐH Thăng Long)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

