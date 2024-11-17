Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Sun Valley, Thôn 5, Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, Bảo Lộc

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Cập nhật doanh thu hằng ngày.
Theo dõi công nợ, tạm ứng và đôn đốc thu hồi công nợ.
Quản lý các chứng từ liên quan đến thu – chi. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ
Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tuần, hàng tháng
Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, qua ngân hàng: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
Hạch toán các nghiệp vụ thu/chi tiền mặt và TGNH
Theo dõi chấm công, tính lương nhân viên.
Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho Kế Toán Trưởng /Ban Giám đốc.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý .

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 25 tuổi. Sức khỏe tốt
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính
Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, ...), phần mềm kế toán
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc liên quan
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận.
Tính toán tốt.
Kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán
Có định hướng phát triển, lâu dài và chuyên sâu mảng kế toán, tài chính

Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6-8 triệu
Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước
Được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 84-86 Bát Nàn, P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

