Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Minh Phát làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: - Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các chuyên môn của kế toán tổng hợp, không yêu cầu thuế

- Quản lý chứng từ, sổ sách theo quy định

- Thực hiện các công việc mảng bán hàng online

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ độ tuổi 22-28

Thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, nhanh nhẹn

ĐẶC BIỆT: Ưu tiên các bạn trẻ, nhà gần địa điểm làm việc, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Tại Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Minh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

-Nghỉ chiều thứ 7 + Chủ nhật hàng tuần

- Lương thưởng: Thỏa thuận

- Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi của công ty

- Phúc lợi được quan tâm: nghỉ lễ, thưởng .... theo quy định nội bộ.

- Tham gia các khóa học đào tạo nâng cao năng lực hàng tháng

- Môi trường sáng tạo, năng động, đầy nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Minh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.