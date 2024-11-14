Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thép Trang Trung An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Thép Trang Trung An
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 2604 Quốc Lộ 1A,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Làm Phiếu bán hàng, phiếu nhập xuất kho trên phần mềm Misa
Theo dõi, đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
Tính toán giá vốn hàng bán của sản phẩm, xác định giá mua thực tế của hàng hóa.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày.
Làm báo giá, đơn đặt hàng, soạn thảo hợp đồng với khách hàng
Thực hiện những công việc và báo cáo khác theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: Từ 24 đến 35 tuổi (Nam hoặc Nữ)
Trình độ:Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng chuyên ngành Kế toán.
Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa.
Hiểu biết về các hóa đơn, chứng từ kế toán, biết làm báo cáo và bảng cân đối kế toán.
Có tinh thần trách nhiệm với công việc, cẩn thận, nhiệt tình.
Khả năng giao tiếp và làm việcđộc lập
Sử dụng tốt các ứng dụng tin học văn phòng.
Tại Công ty TNHH Thép Trang Trung An Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà Nước
Nghỉ phép (12 ngày/năm), nghỉ Lễ, Thưởng Tết, theo qui định của CôngTy.
Cơ hội công việc ổn định, phát triển và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thép Trang Trung An
