Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thép Trang Trung An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2604 Quốc Lộ 1A,Hồ Chí Minh

Làm Phiếu bán hàng, phiếu nhập xuất kho trên phần mềm Misa

Theo dõi, đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

Tính toán giá vốn hàng bán của sản phẩm, xác định giá mua thực tế của hàng hóa.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày.

Làm báo giá, đơn đặt hàng, soạn thảo hợp đồng với khách hàng

Thực hiện những công việc và báo cáo khác theo yêu cầu của BGĐ

Tuổi: Từ 24 đến 35 tuổi (Nam hoặc Nữ)

Trình độ:Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng chuyên ngành Kế toán.

Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa.

Hiểu biết về các hóa đơn, chứng từ kế toán, biết làm báo cáo và bảng cân đối kế toán.

Có tinh thần trách nhiệm với công việc, cẩn thận, nhiệt tình.

Khả năng giao tiếp và làm việcđộc lập

Sử dụng tốt các ứng dụng tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Thép Trang Trung An Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà Nước

Nghỉ phép (12 ngày/năm), nghỉ Lễ, Thưởng Tết, theo qui định của CôngTy.

Cơ hội công việc ổn định, phát triển và thăng tiến

