Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DV CNTT TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 186B Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Kế toán nội bộ

Kiểm tra hóa đơn, chứng từ, hồ sơ đầu ra.

Chuẩn bị đề nghị thanh toán và chứng từ.

Lập phiếu thu - phiếu chi. Kiểm soát chứng từ mua bán, hóa đơn, đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.

Theo dõi và cập nhật trạng thái thanh toán.

Lập, tổng hợp báo cáo tài chính định kỳ tháng, quý.

Kiểm kê định kỳ

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Bằng cử nhân Tài chính, Kế toán hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kiến thức về các nguyên lý kế toán.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng tổ chức và quản lý tài liệu.

Khả năng đánh giá và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực,nhiệt tình, tinh thần trác nhiệm cao trong công việc.

Chủ động và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH DV CNTT TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận dựa trên năng lực: 8.000.000 – 10.000.000VND.

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6.

Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm Tai nạn 24/7.

Bảo hiểm PVI - Thưởng thâm niên 3 năm, 5 năm và 10 năm theo quy định, thưởng tháng thứ 13 và năng lực xuất sắc xét hằng năm.

Môi trường làm việc cởi mở, năng động.

Văn hóa công ty thân thiện.

Bánh kẹo - nước trái cây, cà phê hàng ngày.

Tiệc sinh nhật tháng, Team Building và YEP hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DV CNTT TOÀN CẦU

