Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 240 Nguyễn Đình Chính, P11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Kế toán nội bộ

Kiểm tra số liệu của các bộ phận, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Theo dõi, lập báo cáo hàng tồn kho.

Kiểm tra, kiểm soát chi phí, lập dự trù kinh phí của các bộ phận hàng tháng.

Nhập số liệu ngân hàng nội bộ.

Theo dõi, kiểm tra đối chiếu công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Hỗ trợ nhập số liệu doanh thu nội bộ.

Báo cáo thu, chi, hàng tồn kho, doanh thu hàng tuần, hàng tháng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Tài chính - Kế toán, Kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo các kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel, phần mềm kế toán Misa.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và tập thể.

Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, đánh giá điều chỉnh lương định kỳ theo quy định Công ty.

Thưởng lễ/ tết, sinh nhật, chế độ hiếu/ hỷ theo quy định Công ty.

Các chế độ ngày phép năm, BHXH theo quy định pháp luật hiện hành.

Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, company trip, team building, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA

