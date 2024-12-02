Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 306/19 Đặng Thùy Trâm, P13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra, lưu trữ chứng từ hóa đơn đầu ra - đầu vào
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.
Lên bảng lương, hạch toán các chi phí
Xuất hóa đơn các đơn hàng trên sàn TMĐT
Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán
Có kinh nghiệm từ 05 năm trong lĩnh vực kế toán
Nắm vững các nguyên tắc kế toán cơ bản.
Thành thạo phần mềm kế toán
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Độ tuổi từ 26 -37 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương xứng đáng với năng lực
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác: sinh nhật, liên hoan, thưởng lễ tết, lương tháng 13.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 306/19 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

