Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Green Power Solution Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 40 Đường Số 7, P. An Lạc A,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 9 Triệu

+ Nhập liệu phần mềm Misa, lưu file pdf-xml hóa đơn đầu vào, đầu ra .

+ Đi ngân hàng rút sec + nhận, giao, nộp hồ sơ liên quan đến các bảo lãnh ngân hàng.

+ Lập ủy nhiệm chi để thanh toán chuyển khoản online, lập đề nghị thanh toán để thanh toán tiền mặt.

+ Thủ quỹ công ty (đa phần cty chuyển khoản online, giữ quỹ dưới 3 triệu tiền mặt).

+ Tính lương; BHXH; công tác về nhân sự, tuyển dụng.

+ Theo dõi các hồ sơ gửi chuyển phát nhanh.

+ Theo dõi tồn kho lượng đèn mẫu, tồn kho đèn dự án.

+ Đặt mua văn phòng phẩm, quà tặng khách hàng các dịp Lễ, Tết trong năm.

+ Sắp xếp lại file cứng + file mềm các dự án đã hoàn thành up đầy đủ lên share point.

+ Sắp xếp CO-CQ đang giao hàng thành bộ, scan lên share point.

+ Các công việc khác do BOD sắp xếp.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ (21-25 tuổi)

- Năng nổ, không ngại việc. Có tính cẩn thận trong công việc.

- Thành thạo máy tính văn phòng; biết sử dụng phần mềm Misa là lợi thế

Tại Công Ty TNHH Green Power Solution Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của nhà nước.

+ Thời gian làm việc : 8h -17h từ thứ 2 đến thứ 6

+ Mức lương chính thức từ 9 triệu, thưởng tháng 13 và % doanh số cho team khi kết thúc dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Green Power Solution Viet Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin