Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP
- Hồ Chí Minh: 32 Nguyễn Thị Diệu Phường Võ Thị Sáu Quận 3, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
-Thực hiện các công việc kiểm tra, thu nhập chứng từ, thanh toán các khoản chi phí phát sinh ở chi nhánh:
• Tập hợp hóa đơn bán lẻ của chi nhánh (GTGT), kiểm tra và nhập số liệu bán ra vào phần mềm kế toán.
• Kiểm tra xuất nhập hàng ngày.
• Báo cáo xuất nhập.
• Chiết sản phẩm theo định lượng.
• Báo cáo tồn kho , tháng cho cấp quản lý, Tổng Giám Đốc.
• Theo dõi nhập xuất hàng trả về
• Lập phiếu thu chi của Công ty
• Hạch toán thanh toán chuyển khoản
-Theo dõi và hạch toán xuất nhập kho chi nhánh.
-Đối chiếu thẻ kho chi nhánh.
-Thực hiện việc đối chiếu, kiểm kê kho thực tế của chi nhánh khi có yêu cầu của cấp trên.
-Tạo các mã quản lý trong hệ thống kế toán như mã Nguyên Vật Liệu (chính, phụ), Khách hàng đầu ra đầu vào.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo nghiệp vụ kế toán
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).
- Chịu được áp lực công việc
- Khả năng quản lý thời gian và lập kế hoạch công việc.
Tại CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
