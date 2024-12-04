Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

-Thực hiện các công việc kiểm tra, thu nhập chứng từ, thanh toán các khoản chi phí phát sinh ở chi nhánh:

• Tập hợp hóa đơn bán lẻ của chi nhánh (GTGT), kiểm tra và nhập số liệu bán ra vào phần mềm kế toán.

• Kiểm tra xuất nhập hàng ngày.

• Báo cáo xuất nhập.

• Chiết sản phẩm theo định lượng.

• Báo cáo tồn kho , tháng cho cấp quản lý, Tổng Giám Đốc.

• Theo dõi nhập xuất hàng trả về

• Lập phiếu thu chi của Công ty

• Hạch toán thanh toán chuyển khoản

-Theo dõi và hạch toán xuất nhập kho chi nhánh.

-Đối chiếu thẻ kho chi nhánh.

-Thực hiện việc đối chiếu, kiểm kê kho thực tế của chi nhánh khi có yêu cầu của cấp trên.

-Tạo các mã quản lý trong hệ thống kế toán như mã Nguyên Vật Liệu (chính, phụ), Khách hàng đầu ra đầu vào.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên