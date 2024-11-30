Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VINA SPC NAM ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VINA SPC NAM ANH
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 113 Miêu Nha, P. Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Lên đơn hàng trên phần mềm (sẽ được hướng dẫn)
- Quản lý thu chi trong ngày và lập báo cáo chi tiết.
- Theo dõi công nợ.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhân viên nữ đã tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán - tài chính.
Nhân viên nữ
-Kinh nghiệm làm việc 6 tháng trở lên
- Cẩn thận, nhạy bén, chăm chỉ;
Nhân viên nữ
-Kinh nghiệm làm việc 6 tháng trở lên
- Cẩn thận, nhạy bén, chăm chỉ;
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VINA SPC NAM ANH Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hỗ trợ hướng dẫn công việc, môi trường làm việc thân thiện
- Tham gia BHXH đầy đủ;
- Quà sinh nhật, lết, du lịch nghỉ mát hàng năm.
- Tham gia BHXH đầy đủ;
- Quà sinh nhật, lết, du lịch nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VINA SPC NAM ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI