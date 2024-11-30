Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VINA SPC NAM ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 113 Miêu Nha, P. Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Lên đơn hàng trên phần mềm (sẽ được hướng dẫn)

- Quản lý thu chi trong ngày và lập báo cáo chi tiết.

- Theo dõi công nợ.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhân viên nữ đã tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán - tài chính.

-Kinh nghiệm làm việc 6 tháng trở lên

- Cẩn thận, nhạy bén, chăm chỉ;

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VINA SPC NAM ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ hướng dẫn công việc, môi trường làm việc thân thiện

- Tham gia BHXH đầy đủ;

- Quà sinh nhật, lết, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VINA SPC NAM ANH

