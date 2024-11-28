Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bùi Tá Hán, An Phú., Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tính lương, BHXH
- Kiểm tra chứng từ, hóa đơn đầu vào, đầu ra.
- Theo dõi và thanh toán các chi phí phát sinh hàng tháng: thuê văn phòng, điện, nước, văn phòng phẩm, điện thoại./..
- Lập chứng từ kế toán, theo dõi các khoản phải thu, phải trả.
- Đối chiếu, Sắp xếp, lưu trữ sổ sách kế toán.
- Nhập liệu hoá đơn đầu vào đầu ra, TSCĐ, tiền mặt, ngân hàng, lương, BHXH...
- Làm Cashflow
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên. Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Biết tiếng Anh (tiếng Nhật) là lợi thế.
- Biết sử dụng các phần mềm kế toán và khai báo thuế là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Từ 10 đến 15 triệu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
