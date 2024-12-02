Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Bảo Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 30a - 38a Nhiêu Tâm, Phường 5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Nhập xuất hàng hóa, kiểm tra hàng tồn làm giá thành sản phẩm

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng

Hỗ trợ liên lạc bộ phận báo cáo thuế và các giấy tờ khác ....

Cuối tháng kiểm kê hàng hóa.

Báo cáo kết quả kiểm tra hàng ngày.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ trung cấp

Biết sử dụng vi tính văn phòng

Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên

Ham học hỏi, nhanh nhẹn trong công việc, cẩn thận, tiếp thu nhanh

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Bảo Duy Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, Tết, Lễ theo quy định

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến

Được tham gia các hoạt động chung của công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Bảo Duy

