Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Bảo Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Bảo Duy
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 30a
- 38a Nhiêu Tâm, Phường 5,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Nhập xuất hàng hóa, kiểm tra hàng tồn làm giá thành sản phẩm
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng
Hỗ trợ liên lạc bộ phận báo cáo thuế và các giấy tờ khác ....
Cuối tháng kiểm kê hàng hóa.
Báo cáo kết quả kiểm tra hàng ngày.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ trung cấp
Biết sử dụng vi tính văn phòng
Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên
Ham học hỏi, nhanh nhẹn trong công việc, cẩn thận, tiếp thu nhanh
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Bảo Duy Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, Tết, Lễ theo quy định
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
Được tham gia các hoạt động chung của công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Bảo Duy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
