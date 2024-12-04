Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGUYÊN PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGUYÊN PHONG
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGUYÊN PHONG

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Quản lý hóa đơn, chứng từ kế toán nội bộ. Phối hợp với BP kế toán: cung cấp, sắp xếp lưu trữ hồ sơ chứng từ (nắm vững luật thuế GTGT, TNCN, TNDN)
- Xuất hóa đơn VAT. Tổng hợp hóa đơn, chứng từ đầu ra, đầu vào để chuyển cho bộ phận kế toán thuế.
- Chấm công, tính lương - doanh số.
- Theo dõi công nợ, tính giá thành sản phẩm.
- Lưu trữ hợp đồng mua bán với khách hàng, nhà cung cấp.
- Tương tác với các bộ phận khác để hoàn thành các công việc liên quan.
- Các công việc khác liên quan đến giấy tờ nội bộ công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ 22 - 35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài Chính.
- Sẵn sàng đi làm ngay, chủ động trong công việc, cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.
- Thành thạo máy tính văn phòng và có thể sử dụng phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGUYÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13. Các chế độ BHYT, BHXH, BH thất nghiệp.
- Thưởng các ngày lễ tết...
- Chế độ xét tăng lương theo quy định Công ty
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, tạo điều kiện để phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGUYÊN PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGUYÊN PHONG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: QQ6 Ba Vì, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

