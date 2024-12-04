Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGUYÊN PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Quản lý hóa đơn, chứng từ kế toán nội bộ. Phối hợp với BP kế toán: cung cấp, sắp xếp lưu trữ hồ sơ chứng từ (nắm vững luật thuế GTGT, TNCN, TNDN)

- Xuất hóa đơn VAT. Tổng hợp hóa đơn, chứng từ đầu ra, đầu vào để chuyển cho bộ phận kế toán thuế.

- Chấm công, tính lương - doanh số.

- Theo dõi công nợ, tính giá thành sản phẩm.

- Lưu trữ hợp đồng mua bán với khách hàng, nhà cung cấp.

- Tương tác với các bộ phận khác để hoàn thành các công việc liên quan.

- Các công việc khác liên quan đến giấy tờ nội bộ công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ 22 - 35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài Chính.

- Sẵn sàng đi làm ngay, chủ động trong công việc, cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.

- Thành thạo máy tính văn phòng và có thể sử dụng phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGUYÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13. Các chế độ BHYT, BHXH, BH thất nghiệp.

- Thưởng các ngày lễ tết...

- Chế độ xét tăng lương theo quy định Công ty

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, tạo điều kiện để phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGUYÊN PHONG

