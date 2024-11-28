Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VP - NHÀ HÀNG SY SAIGON CENTRE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, nhập liệu và kiểm tra các chứng từ, hoá đơn đều hợp lệ và chính xác;

- Theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu – phải trả;

- Theo dõi thanh toán tiền hàng;

- Theo dõi hàng tồn kho;

- Thực hiện một số công việc khác do quản lý giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm ở vị trí Kế toán nội bộ hoặc vị trí tương đương;

- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhà hàng hay F&B là một lợi thế;

- Có trách nhiệm trong công việc, cẩn thận, trung thực, tự tin;

- Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VP - NHÀ HÀNG SY SAIGON CENTRE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận;

- Phụ cấp cơm trưa + Phụ cấp gửi xe;

- Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm;

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc;

- Được hưởng BHXH, BHYT sau thời gian thử việc;

- Làm việc trong môi trường năng động, sếp và đồng nghiệp thân thiện;

- Các quyền lợi cơ bản khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VP - NHÀ HÀNG SY SAIGON CENTRE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin