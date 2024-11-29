Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 18 Bến Lội, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng như: sắp xếp hồ sơ, tài liệu, quản lý công văn đi/đến

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán cơ bản như: ghi chép sổ sách, quản lí công nợ, quản lí hàng xuất/nhập kho

Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, đơn hàng vào hệ thống

Hỗ trợ lập kế hoạch mua hàng, đặt hàng với nhà cung cấp

Phối hợp với bộ phận bán hàng để quản lý hàng tồn kho

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word

Đọc hiểu được tiếng Trung cơ bản

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Chủ động, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động trong lĩnh vực bán sỉ và lẻ hàng tiêu dùng

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng đa dạng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ ttrong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin