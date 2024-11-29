Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 18 Bến Lội, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng như: sắp xếp hồ sơ, tài liệu, quản lý công văn đi/đến
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán cơ bản như: ghi chép sổ sách, quản lí công nợ, quản lí hàng xuất/nhập kho
Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, đơn hàng vào hệ thống
Hỗ trợ lập kế hoạch mua hàng, đặt hàng với nhà cung cấp
Phối hợp với bộ phận bán hàng để quản lý hàng tồn kho
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word
Đọc hiểu được tiếng Trung cơ bản
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chủ động, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động trong lĩnh vực bán sỉ và lẻ hàng tiêu dùng
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng đa dạng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ ttrong quá trình làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
