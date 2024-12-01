Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GOONAM VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GOONAM VINA
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GOONAM VINA

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: lô 18 đường số 4 ,khu chế xuất Linh Trung 2, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Mục đích công việc
Phụ trách toàn bộ nghiệp vụ kế toán (Kế Toán Thanh Toán và kế Toán Công Nợ Phải Trả và Kho) của công ty.
Trách nhiệm và nhiệm vụ chính
+ Kiểm tra chứng từ thanh toán của các Phòng ban khác có đúng với quy định của pháp luật và của công ty hay không
+ Trình duyệt BGD các bộ chứng từ hợp lệ.
+ Thanh toán đối với các chứng từ đac được trình duyệt.
+ Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán
+ Hạch toán thu chi dựa vào chứng từ gốc
+ Kiểm kê quỹ cùng với thủ quỹ cuối ngày
+ Hướng dẫn CBNV trong công ty, khách hàng, NCC về các thủ tục thu tiền và thanh toán
+ Hạch toán trên phần mềm
+ Lưu trữ chứng từ đóng sổ sách hàng ngày.
+ Hàng tháng đối chiếu công nợ nhân viên.
+ Đốc thúc công nợ nhân viên đối với những trường hợp quá hạn
+ Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của công ty
+ Đối chiếu sổ phụ với sổ kế toán hàng ngày.
+ Đi giao dịch ngân hàng
+ Bảo quản chữ ký sổ và quản lý mật khẩu tài khoản các ngân hàng.
+ Đối chiếu số lượng mua hàng, công nợ hàng tháng hoặc khi cần thiết với NCC.
+ Kiếm trả hóa đơn có khớp với đơn hàng hay không.
+ Đối chiếu số lượng hàng mua về với thủ kho.
+ Kiểm kê kho định kỳ hàng tháng với thủ kho
+ Phối hợp với thư ký kinh doanh để tính hoa hồng trong tháng.
+ Các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên.
- Khả năng tư duy tốt, nhạy bén với các con số
- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán (công ty sử dụng phần mềm Misa).
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và giải quyết vấn đề.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GOONAM VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thưởng tháng 13, thưởng nóng nếu hoàn thành xuất sắc.
- Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật
- Chế độ phép năm theo quy định.
- Được tham gia các hoạt động văn hóa thường xuyên của công ty
- Môi trường làm việc cởi mở, năng động, chuyên nghiệp.
- Lương thỏa thuận: 11.000.0000 – 13.000.000 (thỏa thuận theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GOONAM VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 18, Đường số 4, Khu công nghiệp trong Khu chế xuất Linh Trung II, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

