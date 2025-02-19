Tuyển Kế toán quản trị Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước làm việc tại Long An thu nhập 10 - 18 Triệu

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước

Kế toán quản trị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Lô E1

- E2

- E3 đường số 9, CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoa, Tỉnh Long An, Việt Nam, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tập hợp dữ liệu và phân tích báo cáo lãi lỗ theo tháng, theo từng đơn hàng, theo từng mã sản phẩm
Kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc của từng bộ phận thông qua các chỉ số và dữ liệu thu thập được theo từng mục tiêu bộ phận
Kiểm soát về giá bán, giá thành sản phẩm so với giá hòa vốn
Xây dựng phương án đánh giá KPI tài chính của từng bộ phận
Làm báo cáo chi phí và phân tích chi phí
Hỗ trợ Giám đốc về các số liệu liên quan đến tài chính và quản trị thông qua kiểm tra các báo cáo hàng ngày của bộ phận kế toán tài chính

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm KTQT các công ty sản xuất ( ưu tiên công ty giày da)
Có bằng cử nhân đại học
Có bằng kế toán tổng hợp hoặc KTQT
Chịu khó, ham học hỏi
Etốt, có thể phân tích và trình bày dashboard, chart.
Chủ động, tích cực

Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước Thì Được Hưởng Những Gì

Theo Luật Lao động Việt Nam
Đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Chế độ thưởng, đặc biệt thưởng Lương tháng 13 hấp dẫn
Thu nhập từ 18 triệu đến 20 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 489/9 Bùi Thị Xuân, Kp Tân Thắng, P. Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

