Tuyển Kế toán quản trị Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước làm việc tại Long An thu nhập 10 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Long An: - Lô E1 - E2 - E3 đường số 9, CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoa, Tỉnh Long An, Việt Nam, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tập hợp dữ liệu và phân tích báo cáo lãi lỗ theo tháng, theo từng đơn hàng, theo từng mã sản phẩm

Kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc của từng bộ phận thông qua các chỉ số và dữ liệu thu thập được theo từng mục tiêu bộ phận

Kiểm soát về giá bán, giá thành sản phẩm so với giá hòa vốn

Xây dựng phương án đánh giá KPI tài chính của từng bộ phận

Làm báo cáo chi phí và phân tích chi phí

Hỗ trợ Giám đốc về các số liệu liên quan đến tài chính và quản trị thông qua kiểm tra các báo cáo hàng ngày của bộ phận kế toán tài chính

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm KTQT các công ty sản xuất ( ưu tiên công ty giày da)

Có bằng cử nhân đại học

Có bằng kế toán tổng hợp hoặc KTQT

Chịu khó, ham học hỏi

Etốt, có thể phân tích và trình bày dashboard, chart.

Chủ động, tích cực

Theo Luật Lao động Việt Nam

Đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Chế độ thưởng, đặc biệt thưởng Lương tháng 13 hấp dẫn

Thu nhập từ 18 triệu đến 20 triệu

