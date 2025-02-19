Tuyển Kế toán quản trị Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước làm việc tại Long An thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước
- Long An:
- Lô E1
- E2
- E3 đường số 9, CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoa, Tỉnh Long An, Việt Nam, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Tập hợp dữ liệu và phân tích báo cáo lãi lỗ theo tháng, theo từng đơn hàng, theo từng mã sản phẩm
Kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc của từng bộ phận thông qua các chỉ số và dữ liệu thu thập được theo từng mục tiêu bộ phận
Kiểm soát về giá bán, giá thành sản phẩm so với giá hòa vốn
Xây dựng phương án đánh giá KPI tài chính của từng bộ phận
Làm báo cáo chi phí và phân tích chi phí
Hỗ trợ Giám đốc về các số liệu liên quan đến tài chính và quản trị thông qua kiểm tra các báo cáo hàng ngày của bộ phận kế toán tài chính
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng cử nhân đại học
Có bằng kế toán tổng hợp hoặc KTQT
Chịu khó, ham học hỏi
Etốt, có thể phân tích và trình bày dashboard, chart.
Chủ động, tích cực
Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Chế độ thưởng, đặc biệt thưởng Lương tháng 13 hấp dẫn
Thu nhập từ 18 triệu đến 20 triệu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
