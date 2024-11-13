Tuyển Kế toán thanh toán JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại JobsGO Recruit
- Hà Nam:
- Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Hoàng Văn Thụ, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thực hiện thủ tục tiền vay, tiền gửi thanh toán qua Ngân hàng của Nam Hải và nhà máy Euroha.
Cập nhật tiền mặt, tiền gửi, vay ngân hàng vào phần mềm kế toán.
Lập, theo dõi thực hiện kế hoạch thu chi của công ty.
Theo dõi hạn mức tiền vay, tài sản đảm bảo, chi phí của các Ngân hàng, đối chiếu số dư.
Phân tích tình hình sử dụng hạn mức, chi phí của các Ngân hàng, tham mưu cho lãnh đạo về sử dụng dịch vụ đơn vị nào có lợi hơn
Chuẩn bị các hồ sơ hạn mức của ngân hàng.Giải quyết và trả lời các thủ tục liên quan đến các ngân hàng.
Tập hợp, lưu trữ chứng từ thu chi nội bộ, chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng
Báo cáo trực tiếp cho Kế toán trưởng, Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên người có kinh nghiệm tại vị trí kế toán thanh toán
Trung thực, nhiệt tình trong công việc;
Có khả năng làm việc độc lập; làm việc theo nhóm tốt
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Có địa chỉ E-mail riêng
Sử dụng các dịch vụ chung khác theo qui định của công ty.
Ăn trưa free tại nhà hàng tầng 10
Miễn phí 06 tháng tập gym tại tầng 3
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ Thứ 2 - Thứ 7, nghỉ Chủ nhật.
Địa chỉ làm việc: Tầng 9, Tòa nhà Nam Hải lakeview, Lô 1-9A, KĐT Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội,
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI