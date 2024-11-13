Tuyển Kế toán thanh toán JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thanh toán JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
JobsGO Recruit

Kế toán thanh toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại JobsGO Recruit

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Hoàng Văn Thụ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện thủ tục tiền vay, tiền gửi thanh toán qua Ngân hàng của Nam Hải và nhà máy Euroha.
Cập nhật tiền mặt, tiền gửi, vay ngân hàng vào phần mềm kế toán.
Lập, theo dõi thực hiện kế hoạch thu chi của công ty.
Theo dõi hạn mức tiền vay, tài sản đảm bảo, chi phí của các Ngân hàng, đối chiếu số dư.
Phân tích tình hình sử dụng hạn mức, chi phí của các Ngân hàng, tham mưu cho lãnh đạo về sử dụng dịch vụ đơn vị nào có lợi hơn
Chuẩn bị các hồ sơ hạn mức của ngân hàng.Giải quyết và trả lời các thủ tục liên quan đến các ngân hàng.
Tập hợp, lưu trữ chứng từ thu chi nội bộ, chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng
Báo cáo trực tiếp cho Kế toán trưởng, Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng….
Ưu tiên người có kinh nghiệm tại vị trí kế toán thanh toán
Trung thực, nhiệt tình trong công việc;
Có khả năng làm việc độc lập; làm việc theo nhóm tốt

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Một máy tính nối mạng
Có địa chỉ E-mail riêng
Sử dụng các dịch vụ chung khác theo qui định của công ty.
Ăn trưa free tại nhà hàng tầng 10
Miễn phí 06 tháng tập gym tại tầng 3
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ Thứ 2 - Thứ 7, nghỉ Chủ nhật.
Địa chỉ làm việc: Tầng 9, Tòa nhà Nam Hải lakeview, Lô 1-9A, KĐT Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

