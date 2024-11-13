Tuyển Kế toán thanh toán JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Hoàng Văn Thụ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện thủ tục tiền vay, tiền gửi thanh toán qua Ngân hàng của Nam Hải và nhà máy Euroha.

Cập nhật tiền mặt, tiền gửi, vay ngân hàng vào phần mềm kế toán.

Lập, theo dõi thực hiện kế hoạch thu chi của công ty.

Theo dõi hạn mức tiền vay, tài sản đảm bảo, chi phí của các Ngân hàng, đối chiếu số dư.

Phân tích tình hình sử dụng hạn mức, chi phí của các Ngân hàng, tham mưu cho lãnh đạo về sử dụng dịch vụ đơn vị nào có lợi hơn

Chuẩn bị các hồ sơ hạn mức của ngân hàng.Giải quyết và trả lời các thủ tục liên quan đến các ngân hàng.

Tập hợp, lưu trữ chứng từ thu chi nội bộ, chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng

Báo cáo trực tiếp cho Kế toán trưởng, Ban Giám Đốc

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng….

Ưu tiên người có kinh nghiệm tại vị trí kế toán thanh toán

Trung thực, nhiệt tình trong công việc;

Có khả năng làm việc độc lập; làm việc theo nhóm tốt

Một máy tính nối mạng

Có địa chỉ E-mail riêng

Sử dụng các dịch vụ chung khác theo qui định của công ty.

Ăn trưa free tại nhà hàng tầng 10

Miễn phí 06 tháng tập gym tại tầng 3

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ Thứ 2 - Thứ 7, nghỉ Chủ nhật.

Địa chỉ làm việc: Tầng 9, Tòa nhà Nam Hải lakeview, Lô 1-9A, KĐT Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội,

