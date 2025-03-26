Tuyển Kế toán tổng hợp Văn Phòng Chứng Nhận Halal – Hca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

- Thu thập, lập, kiểm tra và xử lý toàn bộ chứng từ kế toán đảm bảo theo quy định của doanh nghiệp và pháp luật.

- Xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho khách hàng.

- Hạch toán toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị.

- Theo dõi và quản lý công nợ đầu ra, đầu vào, đôn đốc thanh toán.

- Kiểm tra tình trạng nhập, xuất, tồn kho.

- Kiểm tra, đối chiếu toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán.

- Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của cấp trên.

- Lập toàn bộ các báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu… (từng lần phát sinh, tháng, quý, năm) theo quy định của Pháp luật.

- Tính toán và lập bảng lương, các khoản trích theo lương.

- Phụ trách làm việc về BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ của doanh nghiệp.

- Soạn thảo, theo dõi và lưu trữ hợp đồng mua bán, hợp đồng lao động.

- Các công việc văn phòng khác khi được yêu cầu.