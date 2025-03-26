Tuyển Kế toán tổng hợp Văn Phòng Chứng Nhận Halal – Hca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Văn Phòng Chứng Nhận Halal – Hca Việt Nam
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Thu thập, lập, kiểm tra và xử lý toàn bộ chứng từ kế toán đảm bảo theo quy định của doanh nghiệp và pháp luật.
- Xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho khách hàng.
- Hạch toán toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị.
- Theo dõi và quản lý công nợ đầu ra, đầu vào, đôn đốc thanh toán.
- Kiểm tra tình trạng nhập, xuất, tồn kho.
- Kiểm tra, đối chiếu toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán.
- Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của cấp trên.
- Lập toàn bộ các báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu… (từng lần phát sinh, tháng, quý, năm) theo quy định của Pháp luật.
- Tính toán và lập bảng lương, các khoản trích theo lương.
- Phụ trách làm việc về BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ của doanh nghiệp.
- Soạn thảo, theo dõi và lưu trữ hợp đồng mua bán, hợp đồng lao động.
- Các công việc văn phòng khác khi được yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Văn Phòng Chứng Nhận Halal – Hca Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Chứng Nhận Halal – Hca Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI