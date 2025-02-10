Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Theo dõi, tập hợp và hạch toán các chứng từ: Thu, chi, nhập, xuất, Ngân hàng, Thuế, bảo hiểm,...
Làm hợp đồng/Xuất hóa đơn, ....
Lập và nộp các loại báo cáo KQKD hàng tháng, thuế Quý/Năm, BCTC
Thực hiện nhập kho hàng hoá, quản lý quy trình nhập kho và đối chiếu công nợ với nhà cung cấp.
Theo dõi và lập các phiếu nhập kho thành phẩm .
Đối soát dòng tiền, lập báo cáo tài chính
Phối hợp, kiểm tra công tác kiểm kê kho, công cụ dụng cụ, tài sản định kỳ hàng tháng.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực TMĐT và hoạt động kinh doanh bán lẻ.
Thành thạo tin học văn phòng
Sử dụng thành thạo các phần mềm (Misa, Fast, nhanh.vn...) và Excel.
Kỹ năng phân tích và lập báo cáo tài chính chính xác.
Có kiến thức về thuế và các quy định pháp lý liên quan
Cẩn thận, chi tiết và có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt huyết ; Sẵn sàng học hỏi và đổi mới
Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng: 12 -15 Triệu + Thưởng +phụ cấp(nếu có) (có thể thỏa thuận theo năng lực)
(có thể thỏa thuận theo năng lực)
Đầy đủ chế độ theo quy định của Nhà nước
Tham gia đào tạo định kỳ về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoặc học các khóa chuyên sâu bên ngoài
Tham gia teambuilding, du lịch ... hàng năm
Tham gia sinh nhật, tiệc trà hàng tuần, hàng tháng ...
Môi trường trẻ trung, năng động, được chủ động công việc
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến, thưởng theo năng lực.
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group
