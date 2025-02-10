Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SPINAL BELT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107A Nguyễn Phong Sắc - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phân tích, tổng hợp số liệu kế toán, lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Mua bán và quản lý vật tư

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận khác trong công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành liên quan

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc

Trung thực, có trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SPINAL BELT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000 đồng/tháng

Thưởng lễ, tết, tháng thứ 13, du lịch hàng năm.

Tăng lương hàng năm theo thâm niên (1 năm/1 lần)

Môi trường thoải mái.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SPINAL BELT VIỆT NAM

