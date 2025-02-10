Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HMAY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH HMAY VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 3+5, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Long Biên,Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 15 Triệu
- Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc kê khai và tính thuế.
- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng, làm hồ sơ vay, theo dõi các khoản vay, đáo hạn của ngân hàng.
- Thực hiện các nghiệp vụ kê khai báo thuế, báo cáo định kỳ, BCTC năm. Lập báo cáo quyết toán thuế. Hiểu về Luật quản lý thuế và luật pháp liên quan.Cập nhật liên tục các quy định của Luật về chính sách, thủ tục kê khai thuế.
- Phối hợp kiểm tra, cung cấp số liệu, giải trình trước các cơ quan ban ngành và nội bộ: làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành khác khi có vấn đề phát sinh, kết hợp với Bộ phận nhân sự làm việc với bên BHXH, làm việc với đối tác khách hàng của Công ty khi được phân quyền,...
- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty;
- Thực hiện lập các báo cáo công việc kế toán và các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên
- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách, bảo mật số liệu kế toán
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH HMAY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ tết, thưởng theo kết quả kinh doanh, tháng lương 13.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật Lao động hiện hành như BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết, xét thưởng/tăng lương hằng năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HMAY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI