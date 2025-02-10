Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HMAY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

- Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc kê khai và tính thuế.

- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng, làm hồ sơ vay, theo dõi các khoản vay, đáo hạn của ngân hàng.

- Thực hiện các nghiệp vụ kê khai báo thuế, báo cáo định kỳ, BCTC năm. Lập báo cáo quyết toán thuế. Hiểu về Luật quản lý thuế và luật pháp liên quan.Cập nhật liên tục các quy định của Luật về chính sách, thủ tục kê khai thuế.

- Phối hợp kiểm tra, cung cấp số liệu, giải trình trước các cơ quan ban ngành và nội bộ: làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành khác khi có vấn đề phát sinh, kết hợp với Bộ phận nhân sự làm việc với bên BHXH, làm việc với đối tác khách hàng của Công ty khi được phân quyền,...

- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty;

- Thực hiện lập các báo cáo công việc kế toán và các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên

- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách, bảo mật số liệu kế toán