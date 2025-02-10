Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
- Hà Nội: 33 ngõ 16 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
(KO PHẢI LÀM BÁO CÁO THUẾ)
- Lập bảng thanh toán tiền lương, hạch toán các khoản chi phí lương, BHXH, BHYT, KPCĐ.
- Lập lệnh chuyển khoản các ngân hàng, hạch toán các nghiệp vụ liên quan tới ngân hàng, kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh/ Số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán các bút toán phân bổ, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác.
- Lập bảng báo cáo doanh thu, theo dõi công nợ, thanh toán, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Cung cấp số liệu cho Trưởng nhóm và Trưởng phòng kế toán hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế...
- Kinh nghiệm: từ 1-2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.
- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (Excel, phần mềm kế toán Misa hoặc phần mềm kế toán khác)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì
LCB 10.000.000 - 12.000.000 vnđ/tháng (Hoặc deal lương theo năng lực) + thưởng doanh thu+ phụ cấp.
- Thử việc 1 tháng (Nếu làm tốt có cơ hội lên chính thức trước thời hạn).
- Hưởng chế độ nghỉ phép năm;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: BHXH, BHYT, Nghỉ Lễ - Tết, tiệc của năm, tháng…, được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, thưởng lương tháng thứ 13, quỹ khuyến học dành cho con cái, chế độ thăm hỏi thai sản - hiếu - hỷ - sinh nhật - ốm đau…;
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp máy tính, trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI