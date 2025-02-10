Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 ngõ 16 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

(KO PHẢI LÀM BÁO CÁO THUẾ)

- Lập bảng thanh toán tiền lương, hạch toán các khoản chi phí lương, BHXH, BHYT, KPCĐ.

- Lập lệnh chuyển khoản các ngân hàng, hạch toán các nghiệp vụ liên quan tới ngân hàng, kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh/ Số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán các bút toán phân bổ, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác.

- Lập bảng báo cáo doanh thu, theo dõi công nợ, thanh toán, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Cung cấp số liệu cho Trưởng nhóm và Trưởng phòng kế toán hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ;

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế...

- Kinh nghiệm: từ 1-2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (Excel, phần mềm kế toán Misa hoặc phần mềm kế toán khác)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000đ/tháng +++

LCB 10.000.000 - 12.000.000 vnđ/tháng (Hoặc deal lương theo năng lực) + thưởng doanh thu+ phụ cấp.

- Thử việc 1 tháng (Nếu làm tốt có cơ hội lên chính thức trước thời hạn).

- Hưởng chế độ nghỉ phép năm;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: BHXH, BHYT, Nghỉ Lễ - Tết, tiệc của năm, tháng…, được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, thưởng lương tháng thứ 13, quỹ khuyến học dành cho con cái, chế độ thăm hỏi thai sản - hiếu - hỷ - sinh nhật - ốm đau…;

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp máy tính, trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

