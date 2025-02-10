Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LHF làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TimesCity, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

- Kiểm tra kiểm soát tồn kho cửa hàng, Kho tổng cùng KTV

- Kiểm tra chốt công nợ phải thu, phải trả với KTV định kỳ

- Kiểm soát hạch toán, hạch toán chi phí nội bộ

- Kiểm tra hạch toán , Thực hiện kê khai, báo cáo thuế hàng tháng/ báo cáo tài chính năm.

- Theo dõi Công nợ đại lý

- 1 tháng có trực 1 chủ nhật tính tăng ca

- Hỗ trợ cv cho Kế toán trưởng ( Phòng có 5 NV KT)

- Trình độ: Nữ, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kế toán doanh nghiệp,... Tính cẩn thận, chịu khó.

- Có kiến thức về kế toán. Trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ( từ 1998-1990)

- Kỹ năng giao tiếp tốt, ham học hỏi, chịu khó, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc, sẵn sàng tăng ca khi có phát sinh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LHF Thì Được Hưởng Những Gì

+ Ngày làm việc: Thứ 2 đến thứ 7

+ Giờ làm việc: Từ 8h00 đến 17h00 ( nghỉ trưa 1 tiếng)

+ Mức lương: Thử việc 2 tháng, (tháng đầu lương thử việc 85%, tháng thứ 2 100%)

- Thu nhập từ 14 triệu + Thưởng KQKD theo KPI Hưởng đầy đủ chế độ BHXH , thưởng cuối năm lương tháng 13, quà thưởng các dịp lễ tết khác, du lịch hàng năm 2 lần...... và các chế độ khác theo quy định của công ty.

- Môi trường làm việc 9x năng động, nhiệt huyết (Ưu tiên người HN và các tỉnh lân cận)

