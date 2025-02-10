Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B17 - 05 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn các nghiệp vụ mới phát sinh, hỗ trợ các bộ phận thực hiện theo quy trình thanh toán về hồ sơ chứng từ, cách thức thực hiện.

- Tổ chức cập nhật dữ liệu trên phần mềm kế toán chính xác, kịp thời. Kiểm tra tính chính xác của việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày trên phần mềm.

- Thu nhập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, chứng từ kế toán, thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: nhập - xuất kho, thu - chi, ngân hàng, hợp lệ của chứng từ kế toán.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán.

- Kiểm tra, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

- Tính giá xuất kho.

- Tính lợi nhuận gộp.

- Tính lương KPI.

- Tính giá thành sản xuất, công trình.

- Theo dõi chi phí, doanh thu hoạt động khối cửa hàng, nhà máy.

- Thực hiện các bút toán phân bổ TSCĐ, CCDC,... các bút toán bù trừ phát sinh đúng thực tế.

- Hạch toán tiền lương chi tiết cho các bộ phận.

- Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng.

- Hoàn thành báo cáo kết quả kinh doanh tháng, báo cáo tài chính (quản trị) năm.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong ngành hàng Thương mại bán lẻ, thương mại điện tử, sản xuất, thi công, lắp đặt.

- Có kiến thức chuyên môn tốt, có kinh nghiệm về kế toán quản trị nội bộ.

- Có tư duy tốt, khả năng phân tích tốt, chịu khó học hỏi, kỹ năng excel tốt.

- Kỹ năng mềm, giao tiếp, giải quyết vấn đề,...

Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ Lương: Từ 10tr-12tr + thưởng kết quả kinh doanh + phúc lợi

- Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng

- Đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước và chính sách của công ty

- Thưởng tháng lương thứ 13

- Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, kết nối nhân viên

- Là nơi phát huy khả năng sáng tạo, mong muốn được thể hiện, được tạo giá trị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn

