Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 30/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 42 Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp của toàn hệ thống kế toán.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trên phần mềm kế toán theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
Theo dõi, tổng hợp và kiểm soát các khoản chi phí, doanh thu, công nợ, tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
Tính giá thành sản phẩm/dịch vụ đúng theo quy trình và tiêu chuẩn nội bộ.
Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính định kỳ: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.
Lập báo cáo quản trị nội bộ phục vụ công tác điều hành và ra quyết định của Ban Giám đốc.
Hỗ trợ Kế toán trưởng trong việc xây dựng kế hoạch tài chính, lập ngân sách và phân tích dữ liệu tài chính kế toán.
Lập tờ khai và nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính đúng thời hạn quy định.
Đối chiếu dữ liệu kế toán với báo cáo thuế, hóa đơn đầu vào – đầu ra hàng tháng.
Theo dõi, kiểm soát hóa đơn đầu vào – đầu ra; đề xuất xử lý hóa đơn sai sót (nếu có).
Cập nhật kịp thời các quy định về thuế, chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế và chính sách áp dụng.
Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế trong các trường hợp phát sinh như: giải trình, thanh tra, quyết toán thuế.
Kiểm tra việc kê khai, khấu trừ, nộp thuế để đảm bảo tuân thủ và giảm thiểu rủi ro thuế cho doanh nghiệp.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm các công ty sản xuất.
ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm các công ty sản xuất.
Có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế, xử lý các vấn đề liên quan đến thuế. Hiểu biết các vấn đề liên quan đến chính sách thuế.
Tốt nghiệp từ CĐ trở lên các chuyên ngành: Kế toán tài chính
Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá dữ liệu chính xác.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 13-16 triệu tùy năng lực (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
BHXH theo quy định, hưởng 12 ngày phép/năm, du lịch hàng năm.
Ăn trưa tại công ty, cơm trưa rất ngon, có phòng nghỉ trưa, hoa quả bánh kẹo bữa phụ vào buổi chiều.
Môi trường ổn định, phù hợp gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam

Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 42 Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

