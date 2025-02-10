Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PSD GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 - Toà 21T1 KĐT Hapulico - 83 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Kế toán tổng hợp

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.

Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Cung cấp số liệu cho Ban lãnh đạo hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của BLĐ Công ty.

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, tài chính ngân hàng.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

Giới tính: Nam/Nữ;

-Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Khả năng chịu áp lực tốt

Thực hiện công việc chủ động, sáng tạo, đạt hiệu quả tốt,

Giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, linh hoạt;

Trung thực, cẩn trọng, tỉ mỉ và tuân thủ các chuẩn mực kế toán;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PSD GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12-18 triệu (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn).

Hỗ trợ cơm trưa và các khoản hỗ trợ khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm (Theo kết quả kinh doanh của công ty).

Được tham gia bảo hiểm BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PSD GROUP

