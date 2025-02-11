Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: 22 Thể Giao, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Thành phố Hưng Yên

Kế toán tổng hợp

Rà soát toàn bộ công tác hạch toán kế toán của hệ thống Kế toán.

Quản lý công tác lưu trữ hồ sơ, chứng từ Kế toán Nội bộ chính xác, kịp thời, đầy đủ.

Nhận và cập nhật chứng từ tài sản cố định, phân bổ khấu hao và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo chuyên môn

Lập các lệnh xuất nguyên vật liệu, nhập/chiết thành phẩm, đối chiếu tồn kho và định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Tập hợp chi phí sửa chữa, lập quyết toán hoàn thành

Cập nhật tăng/giảm, lập thẻ/biên bản thanh lý tài sản cố định

Kiểm kê tài sản cố định, tồn nguyên vật liệu, thành phẩm theo định kỳ/qui định

Tập hợp chi phí tính giá thành sản xuất, định mức và phân tích hiệu quả sản xuất

Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ tài sản cố định cùng sổ sách liên quan

Giám sát công việc và hạn thực hiện báo cáo công việc của bộ phận kế toán tại nhà máy

Thực hiện báo cáo chuyên môn, báo cáo phát sinh khi có yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn tối thiểu: Cao đẳng/ĐH trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính...

Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm công tác trong TCKT

Thành thạo tin học văn phòng

Nắm vững nghiệp vụ về Kế toán, có khả năng tổ chức và quản lý thông tin tốt

Lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp và làm báo cáo.

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Trung thực, tỉ mỉ, nhiệt tình công tác.

Tinh thần trách nhiệm và tuân thủ kỉ luật cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 16 - 18 triệu/ tháng (thỏa thuận theo năng lực).

Bữa trưa đầy dinh dưỡng tại công ty

Review lương 2 lần/năm. Cơ hội học hỏi, tham gia các khóa đào tạo chuyên môn

Thưởng lễ Tết, sinh nhật...

Tham gia bảo hiểm theo luật Lao động. Đầy đủ chế độ phép năm, lễ Tết, hiếu hỉ theo quy định của nhà nước và quy chế tài chính của Công ty.

Nghỉ mát hàng năm, các chương trình teambuilding...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở, thân thiện, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT

