Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DECOR PAINT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DECOR PAINT
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DECOR PAINT

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 17, ngõ 195, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện kiểm tra, đối chiếu chứng từ theo dõi, giám sát các hoạt động liên quan đến tiền tệ, hàng hóa, dịch vụ và tài sản cố định.
Kiểm tra, đối chiếu và hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo quy định pháp luật và chế độ kế toán.
Báo cáo kết quả kiểm tra, đối chiếu theo quy định.
Kiểm tra, đối chiếu tài khoản tổng hợp, các khoản phải thu, phải trả, công nợ.
Thực hiện, lập chứng từ kế toán theo quy trình.
Thống kê nhập - xuất - tồn (bằng phần mềm).
Thống kê các đơn hàng bán hàng ngày (bằng phần mềm).
Thống kê các khoản thu, chi trong ngày, tuần, tháng.
Chấm công và tính lương (chấm công bằng phần mềm).
Thực hiện các công việc khác về kế toán theo chỉ đạo từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán...
Có kiến thức về kế toán, nghiệp vụ kế toán, tài chính kế toán, các văn bản pháp luật về kiểm toán.
Có kiến thức về máy tính, thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả.
Tính cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.
Có kinh nghiệm kiểm toán/kế toán tổng hợp trên 1 năm.

Tại CÔNG TY TNHH DECOR PAINT Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo hiệu suất làm việc theo tháng/quý/năm.
Thưởng các dịp lễ, Tết.
Mức lương hấp dẫn theo năng lực và kinh nghiệm.
Hưởng chế độ theo quy định của Pháp luật lao động.
Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Xét tăng lương 6 tháng một lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DECOR PAINT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, ngõ 195, đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

