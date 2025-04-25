Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH HÒA ANH THƯ làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: xã Đại Ân 2, Trần Đề, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý thu – chi hằng ngày.

Lưu trữ chứng từ, sổ sách phát sinh, kiểm tra việc thực hiện lưu các chứng từ kế toán.

Kiểm tra, theo dõi và lập báo cáo thuế.

Đảm bảo tính chính xác của các số liệu cung cấp cho các cơ quan hữu quan và Ban Giám đốc.

Lập báo cáo thuế: Báo cáo thuế GTGT, Tình hình sử dụng hóa đơn, thuế TNDN tạm tính hàng tháng, hàng quý, Thuế thu nhập cá nhân,...

Theo dõi & quản lý công nợ toàn Công ty

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán

Nắm vững nghiệp vụ hạch toán, kế toán

Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương: 01 năm

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình, có chí cầu tiến & ham học hỏi trong công việc

Chịu được áp lực công việc, kỷ luật, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH HÒA ANH THƯ Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Được nghỉ chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH HÒA ANH THƯ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin