Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH HÒA ANH THƯ làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH HÒA ANH THƯ
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Sóc Trăng: xã Đại Ân 2, Trần Đề, Thành phố Sóc Trăng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Quản lý thu – chi hằng ngày.
Lưu trữ chứng từ, sổ sách phát sinh, kiểm tra việc thực hiện lưu các chứng từ kế toán.
Kiểm tra, theo dõi và lập báo cáo thuế.
Đảm bảo tính chính xác của các số liệu cung cấp cho các cơ quan hữu quan và Ban Giám đốc.
Lập báo cáo thuế: Báo cáo thuế GTGT, Tình hình sử dụng hóa đơn, thuế TNDN tạm tính hàng tháng, hàng quý, Thuế thu nhập cá nhân,...
Theo dõi & quản lý công nợ toàn Công ty
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán
Nắm vững nghiệp vụ hạch toán, kế toán
Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương: 01 năm
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình, có chí cầu tiến & ham học hỏi trong công việc
Chịu được áp lực công việc, kỷ luật, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH HÒA ANH THƯ Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Được nghỉ chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH HÒA ANH THƯ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
