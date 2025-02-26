Tuyển Kế toán tổng hợp Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1 làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Sóc Trăng: Ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia công tác lập HSMT/HSYC, đánh giá HSDT/HSĐX các gói thầu liên quan tới phần C&I, thông tin liên lạc & SCADA dự án NMNĐ Long Phú 1
- Tham gia xem xét, phê duyệt hồ sơ thiết kế và lắp đặt: ITP, Biện pháp thi công, Bản vẽ lắp đặt, Biên bản nghiệm thu khối lượng, Hồ sơ nghiệm thu chất lượng…phần C&I, Thông tin liên lạc & SCADA;
- Tham gia công tác tiếp nhận vật tư, thiết bị C&I, Thông tin liên lạc & SCADA chuyển đến công trường;
- Thực hiện công tác giám sát, nghiệm thu lắp đặt phần C&I, Thông tin liên lạc & SCADA;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đối tượng ứng viên: Kỹ sư Điều khiển tự động/ Điện
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh kỹ thuật/chuyên ngành thông thạo, tiếng Anh giao tiếp tốt, có thể soạn thảo văn bản/thư tiếng Anh
- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng Office, Autocad, Primavera, Microsoft Project.v.v.;
- Giới tính, tuổi đời: Nam;
- Kinh nghiệm làm việc thực tế:
+ Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, lắp lắp, thử nghiệm, vận hành, bảo trì hệ thống C&I của Tuabin – máy phát và/hoặc lò hơi và các hệ thống BOP của nhà máy nhiệt điện than.

Tại Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1

Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ấp Thạnh Đức, xã Long Đức,huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

