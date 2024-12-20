Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: VP CTY TNHH XD TM THIÊN PHƯỚC 228 Phú Lợi, P2, TP. Sóc Trăng, Tx Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Lập và theo dõi các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị theo quy định

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp như: ghi sổ, lập chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận kế toán để đảm bảo tính chính xác

Quản lý và theo dõi công nợ, thu chi của công ty

Phối hợp với các phòng ban khác để thu thập thông tin, chứng từ cần thiết cho công việc kế toán

Tham gia lập kế hoạch tài chính, ngân sách và dự báo tài chính cho công ty

Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc phân tích tài chính và đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả tài chính

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel

Có kiến thức về các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán hiện hành

Nắm vững nghiệp vụ kế toán tổng hợp và kế toán quản trị

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc

Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả

Chịu được áp lực công việc cao, đặc biệt trong thời gian làm báo cáo tài chính

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC

