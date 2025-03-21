Tuyển Kế toán tổng hợp Stavian Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 11 USD

Mức lương 700 - 11 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5A, Tòa nhà Century, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 700 - 11 USD

- Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong công ty.

- Lập và kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ.

- Quản lý và đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác .

- Cân đối và quản lý công nợ phải thu, phải trả.

- Kiểm tra, giám sát hồ sơ, chứng từ, hóa đơn liên quan .

- Kế toán chi phí giá thành sản xuất/ báo cáo giá thành.

- Cập nhật, phổ biến chính sách thuế mới

- Tham gia giải trình số liệu liên quan khi có yêu cầu

- Phối hợp với các phòng ban và cơ quan chức năng để hoàn thành các báo cáo, quyết toán thuế .

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 700 - 11 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên; xếp loại khá/giỏi/xuất sắc; chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp, Tài chính kế toán. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tại các trường ĐH Top đầu: ĐH Ngoại Thương (HN/HCM); ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội; Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng,…

- Kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí kế toán tổng hợp Ưu tiên: công ty sản xuất, phân phối, XNK quy mô lớn

- Có chứng chỉ KTT, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm báo cáo hợp nhất

Tại Stavian Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Stavian Group

