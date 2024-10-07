Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu

Mức lương 18 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

- Tham gia xây dựng các hạch toán xây dựng cơ bản và tính giá thành sản phẩm bất động sản mà Công ty làm chủ đầu tư.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hóa đơn chứng từ kế toán trước khi đưa vào sổ sách.

- Lập các phiếu thu, chi, phiếu kế toán tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

- Kiểm soát và theo dõi công nợ của khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu, đơn vị tư vấn...

- Kiểm tra, rà soát các loại hóa đơn, các bút toán nghiệp vụ phát sinh đảm bảo tính hợp lý hợp lệ để kê khai lập báo cáo thuế định kỳ theo quy định.

- Trực tiếp làm việc, tham gia giải trình với các cơ quan thuế, thanh tra quyết toán thuế, cơ quan nhà nước theo yêu cầu công việc.

- Lập báo cáo tài chính hàng quý/năm đúng hạn, đúng quy định.

- Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực để đạt hiệu quả kinh tế tối đa.

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính – kế toán hoặc các ngành liên quan; đã có chứng chỉ kế toán trưởng.

- Có từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm tại các công ty chủ đầu tư BĐS, xây dựng là lợi thế lớn.

- Hiểu biết các quy định về chính sách thuế hiện hành, đặc biệt là thuế Thu nhập cá nhân, thuế Nhà thầu, thuế Đất,...

- Chịu khó, cẩn thận, trung thực chủ động trong công việc.

- Thành thạo phần mềm Kế toán, Microsoft Office.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn lên đến 23 triệu đồng; thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ,Tết. Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn. Được tận hưởng trọn vẹn các ưu đãi về sản phẩm trong hệ sinh thái của tập đoàn (nghỉ dưỡng, khách sạn, nông nghiệp hữu cơ,....) Môi trường làm việc năng động, an toàn, minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

