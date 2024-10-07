Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18 - 20 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Tập hợp hóa đơn chứng từ, nhập dữ liệu, xử lý thông tin, số liệu kế toán qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của DN. Hạch toán chi phí, khấu hao, công nợ, thuế và các nghiệp vụ khác. Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, BCTC, báo cáo quyết toán thuế TNDN, báo cáo quyết toán thuế TNCN ... theo quy định. Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, thanh tra khi có yêu cầu Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của Ban lãnh đạo. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán. Ưu tiên có kinh nghiệm trên 03 năm vị trí tương đương, có thâm niên tại các doanh nghiệp cũ Kỹ năng giao tiếp và đàm phán, giải quyết các vấn đề linh hoạt. Sử dụng thành thạo Word, excell, phần mềm Fast, 1A Trung thực, Chăm chỉ, Nhanh nhẹn

Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực (13 – 17 triệu) Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6, thứ 7 cách tuần Thưởng: Theo quy định của Trường (Thưởng lễ, tết,...). Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...). Du lịch hằng năm Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

