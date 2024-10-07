Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Quan - TX. Sơn Tây - Hà Nội, Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Thực hiện thu chi nội bộ, kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phần hành, giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra đối chiếu tổng hợp, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán cuối kỳ trước khi lên báo cáo tài chính.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho các bộ phận, phần hành liên quan.

- Kiểm tra và đối chiếu những bút toán nội sinh với các bộ phận, phần hành liên quan.

- Các việc khác thuộc bộ phận kế toán.

- Theo dõi, phân tích và đôn đốc công nợ. Đề xuất xử lý các khoản Công nợ.

- Đề xuất những bút toán, chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo phù hợp.

- Kiến nghị quy trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán, luân chuyển chứng từ trong đơn vị.

- Lập báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết - In sổ chi tiết và tổng hợp, tổng hợp theo Công ty theo quy định

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính

Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương tháng thứ 13; - Thưởng lễ, tết..... Tham gia đóng BHXH/ BHYT.... - Du lịch theo qui định của Công ty; Môi trường làm việc chuyên nghiệp Chế độ khác theo quy định của Công ty.

Hưởng lương tháng thứ 13; - Thưởng lễ, tết.....

Tham gia đóng BHXH/ BHYT.... - Du lịch theo qui định của Công ty;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

